Кабмін погодив призначення нового очільника Буковини

Кабінет Міністрів України погодив призначення нового очільника Чернівецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ним став Руслан Запаранюк.

За інформацією ОВА, він раніше був начальником Чернівецького обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України".

У 2020 році балотувався в депутати Чернівецької обласної ради від партії "Єдина альтернатива", йдеться на Facebook-сторінці політсили.

Нагадаємо, 14 червня Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

До цього в приміщенні обласної адміністрації силовики провели обшуки.