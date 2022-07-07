На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
ГоловнаСуспільствоПодії

Кабмін погодив призначення нового очільника Буковини

ОВА очолить Руслан Запаранюк.

Кабмін погодив призначення нового очільника Буковини
Фото: Чернівецька ОВА

Кабінет Міністрів України погодив призначення нового очільника Чернівецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ним став Руслан Запаранюк.

За інформацією ОВА, він раніше був начальником Чернівецького обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України".

У 2020 році балотувався в депутати Чернівецької обласної ради від партії "Єдина альтернатива", йдеться на Facebook-сторінці політсили.

Нагадаємо, 14 червня Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

До цього в приміщенні обласної адміністрації силовики провели обшуки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також