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Кількість спецгруп, які документують сексуальні злочини росіян, збільшать

Їх створять на територіях, звільнених від окупантів.

Кількість спецгруп, які документують сексуальні злочини росіян, збільшать
Фото: Пресслужба МВСУ

У Міністерстві внутрішніх справ планують збільшити кількість спецгруп, які документують сексуальні злочини

Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Спецгрупи, які документують сексуальні злочини з 18 квітня працюють на Київщині, з 10 травня –  на Сумщині, з 31 травня – на Чернігівщині.

“У планах є запуск аналогічних груп і на інших територіях, які будуть звільнятися від росіян. Наразі ми розглядаємо Миколаївську область, можливо, і Харківську область”, - зазначила заступник Міністра.

Основна мета цих груп – це виявлення, документування сексуальних злочинів на деокупованих територіях і, що найважливіше, інформування потерпілих про можливість отримання ними комплексної допомоги.

На деокупованих територіях, групи спілкуються з мирним населенням і таким чином виявляють сексуальні злочини. Вони були створені з-поміж поліцейських, які раніше працювали з домашнім насильством, вони мають певні навички спілкування з потерпілими, і з дітьми зокрема. До їх складу входять, зокрема, ювенальні поліцейські, слідчі, патрульні та обов'язково – психологи, тому що психолог у такому спілкуванні може вивести розмову у правильне русло.

Заступник Міністра також повідомила, що до поліції часто надходять інформація про вчинення сексуальних злочинів на територіях, які наразі захоплені росіянами.

“Усі ці випадки фіксуються. При цьому ми розуміємо, що якби був доступ до цих територій і можна було б проводити слідчо-оперативні дії, огляди, опитувати потерпілих і свідків, то доказова база була би більшою. Але такі злочини не мають строку давності. Усі ці злочини взагалі не мають мати місця у нашому житті у ХХІ столітті та демократичному суспільстві. І незалежно від того, коли вони будуть виявлені, – вони будуть зафіксовані і будуть розслідуватися”, – підкреслила Павліченко.

Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель заявив, що про сексуальні злочини російських військових має дізнатися світ і вони не мають залишитися безкарними

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