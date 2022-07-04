Уряд формує електронну мапу України, де фіксуються всі збитки, завдані війною, - Шмигаль

Український уряд формує електронну мапу країни, на якій фіксуються всі збитки, завдані війною з Росією.

Про це повідомив прем’єр-министр Украины Денис Шмигаль.

На основі цієї карти партнери України, спільно з Кабміном, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проєкти відбудови та трансформації регіонів.

“Міжнародні партнери України зможуть принести свій унікальний досвід та розуміння, як збудувати якісно нове середовище у зруйнованих і пошкоджених містах та селах. Як сформувати новий міський простір, як побудувати нові об'єкти за найкращими стандартами”, - розповів Шмигаль.

Він додав, що така синергія дозволить забезпечити трансформацію регіонів.

Шмигаль розповів, що Офіси відновлення України пропонується відкрити у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах. Втім, головний офіс має бути в Києві.

Платформ відновлення складатиметься з трьох рівнів:

перший — це high level, де будуть представлені лідери держав;

другий рівень — це Спільна координаційна група, яка буде включати керівників виконавчої влади та decision makers з України, США, ЄС, Британії, Польщі та інших країн-партнерів;

третій рівень — це тематичні групи за галузевими напрямками. 24 групи Національної ради відновлення України.

“Також ми ініціювали створення Advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами. Це мають бути професіонали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, але і продемонструвати наш рівень відкритості”, - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.