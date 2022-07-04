Окупанти, щоб виправдати обстріли церков, шкіл, лікарень, вигадують про перебування там українських підрозділів, - Генштаб

Російські загарбники, щоб виправдати руйнування цивільних об’єктів - церков, шкіл, лікарень - роблять інформаційні вкиди про розташування там українських військових підрозділів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Командування закликало українців довіряти інформації тільки з перевірених джерел і не поширювати російські фейки і дезінформацію.

Тим часом українські захисники, як розповіли в Генштабі, продовжують завдавати втрат рашистам і відбивати чимало ворожих наступів.

Так, на Харківському напрямку українські бійці зупинили ворожий штурм у бік Соснівки і відкинули росіян.

На Краматорському вдалося відбити штурм у населеному пункті Білогорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському військові змусили рашистів відійти після ворожого наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС і невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 4 липня така:

на Сіверському росіяни обстріляли райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.

росіяни обстріляли райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області. на Харківському тривають ворожі артобстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від обласного центру. Окупанти також завдали авіаударів неподалік Петрівки. А щоб завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, росіяни дистанційно мінували місцевість неподалік Черкаських Тишків.

тривають ворожі артобстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від обласного центру. Окупанти також завдали авіаударів неподалік Петрівки. А щоб завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, росіяни дистанційно мінували місцевість неподалік Черкаських Тишків. на Слов’янському противник артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Також загарбники ведуть штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, мають частковий успіх.

противник артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Також загарбники ведуть штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, мають частковий успіх. на Донецькому вороги зосереджують основні зусилля на вогневому ураженні українських підрозділів. Вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.

вороги зосереджують основні зусилля на вогневому ураженні українських підрозділів. Вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська. на Краматорському агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Також завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.

агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Також завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки. на Бахмутському зафіксували ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Окупанти завдали авіаудару поблизу Вершини.

зафіксували ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Окупанти завдали авіаудару поблизу Вершини. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках тривають ворожі обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Південнобузькому рашисти завдали авіаудару по Тернівці.

тривають ворожі обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Південнобузькому рашисти завдали авіаудару по Тернівці. в акваторії Чорного моря у готовності перебувають три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Нагадаємо, українські захисники підірвали ворожі склади з боєкомплектами на Ізюмському напрямку.

Спецоперація зі звільнення острова Зміїний завершена успішно, на острові підняли прапор України.