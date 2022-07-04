Окупанти, щоб виправдати обстріли церков, шкіл, лікарень, вигадують про перебування там українських підрозділів, - Генштаб

Російські загарбники, щоб виправдати руйнування цивільних об’єктів - церков, шкіл, лікарень - роблять інформаційні вкиди про розташування там українських військових підрозділів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Командування закликало українців довіряти інформації тільки з перевірених джерел і не поширювати російські фейки і дезінформацію.
Тим часом українські захисники, як розповіли в Генштабі, продовжують завдавати втрат рашистам і відбивати чимало ворожих наступів.
Так, на Харківському напрямку українські бійці зупинили ворожий штурм у бік Соснівки і відкинули росіян.
На Краматорському вдалося відбити штурм у населеному пункті Білогорівка. Окупанти відійшли.
На Бахмутському військові змусили рашистів відійти після ворожого наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС і невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.
Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 4 липня така:
- на Сіверському росіяни обстріляли райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.
- на Харківському тривають ворожі артобстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від обласного центру. Окупанти також завдали авіаударів неподалік Петрівки. А щоб завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, росіяни дистанційно мінували місцевість неподалік Черкаських Тишків.
- на Слов’янському противник артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Також загарбники ведуть штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, мають частковий успіх.
- на Донецькому вороги зосереджують основні зусилля на вогневому ураженні українських підрозділів. Вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.
- на Краматорському агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Також завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.
- на Бахмутському зафіксували ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Окупанти завдали авіаудару поблизу Вершини.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках тривають ворожі обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Південнобузькому рашисти завдали авіаудару по Тернівці.
- в акваторії Чорного моря у готовності перебувають три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".
Нагадаємо, українські захисники підірвали ворожі склади з боєкомплектами на Ізюмському напрямку.
Спецоперація зі звільнення острова Зміїний завершена успішно, на острові підняли прапор України.