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Українські захисники підірвали ворожі склади з боєкомплектами на Ізюмському напрямку

На складах зберігали боєприпаси для росартилерії.

Українські захисники підірвали ворожі склади з боєкомплектами на Ізюмському напрямку
Фото: скріншот відео

На Ізюмському напрямку українські військові завдали ударів по ворожих складах.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Бійці підірвали склади з боєкомплектами для артилерії окупантів.

Військові також оприлюднили відео знищення ворожих запасів.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі повідомили, що авіація Повітряних сил ЗСУ знищила близько 20 одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.

Також у ніч на неділю українські захисники підірвали в окупованому росіянами Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників.

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