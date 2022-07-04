На складах зберігали боєприпаси для росартилерії.

На Ізюмському напрямку українські військові завдали ударів по ворожих складах.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Бійці підірвали склади з боєкомплектами для артилерії окупантів.

Військові також оприлюднили відео знищення ворожих запасів.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі повідомили, що авіація Повітряних сил ЗСУ знищила близько 20 одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.

Також у ніч на неділю українські захисники підірвали в окупованому росіянами Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників.