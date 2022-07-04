На Ізюмському напрямку українські військові завдали ударів по ворожих складах.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Бійці підірвали склади з боєкомплектами для артилерії окупантів.
Військові також оприлюднили відео знищення ворожих запасів.
Нагадаємо, напередодні в Генштабі повідомили, що авіація Повітряних сил ЗСУ знищила близько 20 одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів.
Також у ніч на неділю українські захисники підірвали в окупованому росіянами Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників.