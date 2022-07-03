ЗСУ знищили одну із чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

Українські захисники в ніч на неділю знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоб прикритися живим щитом, рашисти на території Мелітополя розмістили 4 військові бази. Сьогодні наші ЗСУ зробили нездатною функціонувати одну з них. О 3 годині ночі та о 5 ранку понад 30 пострілів - виключно по військовій базі", - сказав він у відеозверненні.

За його словами, окупанти намагаються вивезти залишки техніки зі зруйнованої бази, а також вдати, що українська армія нібито обстріляла житлові мікрорайони міста.

"Цього не було і нічого цього немає", - наголосив Федоров.

Він додав, що весь Мелітополь оповитий димом уже протягом 3-4 годин через те, що горять склади з ПММ окупантів, які розміщувалися на території зазначеної військової бази.

Нагадаємо, загарбники вдаються до погроз, щоб змусити мешканців Мелітополя брати російські паспорти. Також виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив.