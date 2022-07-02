Ворожі сили обстрілювали населені пункти області з артилерії та мінометів.

У місті Дергачі Харківської області унаслідок обстрілів росіян поранено цивільну особу.

Про це повідомив голова Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко.

“На 129-й день російсько-української війни ворожі сили обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Окупанти нанесли авіаційні удари поблизу Прудянки, гатили з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному” зазначив він.

Задоренко додав, що російська армія утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу.

Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські війська не здатні взяти в облогу Харків чи безпосередньо увійти до міста, тому потреби в масовій евакуації з обласного центру немає.