СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дергачах на Харківщині внаслідок обстрілів росіян поранено людину

Ворожі сили обстрілювали населені пункти області з артилерії та мінометів.

У Дергачах на Харківщині внаслідок обстрілів росіян поранено людину

У місті Дергачі Харківської області унаслідок обстрілів росіян поранено цивільну особу.

Про це повідомив голова Дергачівської територіальної громади В'ячеслав Задоренко.

“На 129-й день російсько-української війни ворожі сили обстрілювали з артилерії та мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Окупанти нанесли авіаційні удари поблизу Прудянки, гатили з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному” зазначив він.

Задоренко додав, що російська армія утримує під контролем Козачолопанський, Проходівський старостати та більшу частину Токарівського округу. 

Збройні сили України ведуть позиційні бої у Цупівці, Дементіївці, в районі Великих Проходів та на золочівсько-козачолопанському напрямку.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські війська не здатні взяти в облогу Харків чи безпосередньо увійти до міста, тому потреби в масовій евакуації з обласного центру немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також