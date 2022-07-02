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На Одещині двоє чоловіків підірвались на міні

Один з чоловіків загинув, в іншого контузія.

На Одещині двоє чоловіків підірвались на міні
Фото: Пресслужба ДСНСУ

На одному із пляжів Одещини двоє чоловіків під час відпочинку запливли у море. При цьому вони проігнорували заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. 

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

В результаті чоловіки підірвалися на міні. Один з відпочивальників загинув, другий  плавець отримав контузію і легкі подряпини, після чого від госпіталізації відмовився. 

Нагадаємо, 21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну. А раніше у Коблевому Миколаївської області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала

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