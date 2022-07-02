На Одещині двоє чоловіків підірвались на міні

Один з чоловіків загинув, в іншого контузія.

На одному із пляжів Одещини двоє чоловіків під час відпочинку запливли у море. При цьому вони проігнорували заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В результаті чоловіки підірвалися на міні. Один з відпочивальників загинув, другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, після чого від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, 21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну. А раніше у Коблевому Миколаївської області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала.