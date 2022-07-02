Не варто відкидати загрози повторного наступу ворога на Миколаїв, - Кім

Загроза є, але на Миколаївщині готові.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що ніколи не варто відкидати можливості повторного наступу ворога на Миколаїв.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Втім, за його словами, особливого бажання йти на повторний штурм Миколаєва ворог не має, адже вже відчув на собі шалену відсіч ЗСУ.

"Загроза є завжди, але ми готові. Я вам так скажу — вони бояться на нас нападати", – запевнив Кім.

Також він наголосив на тому, що для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту. Втім, загроза повторних обстрілів дуже велика, тому кожному мешканцю Миколаївщини варто належно реагувати на сигнал повітряної тривоги.

"Ракети дістають по всій області, тому важливо дотримуватися правил безпеки: під час повітряної тривоги спускатися в сховище або дотримуватися правил двох стін. Але при прямому влучанні наслідки дуже серйозні", – додав Кім.

Нагадаємо, що за першу половину дня 1 липня російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет. Жертв і постраждалих немає.

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети 30 червня в житловий будинок у Миколаєві збільшилася до восьми.