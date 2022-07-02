Франція пропонує відбудувати Бородянку, як принципово нове містечко, — президентка регіону Іль-де-Франс

Влада Київської області звернулась до регіону Іль-де-Франс із проханням, у першу чергу, взяти під опіку Бородянку.

Про це повідомляє “Вечірній Київ” із посиланням на президентку французького регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс.

Вона зазначила, що Бородянка буде відбудована як екологічне місто, “з усіма системами, які працюють на сучасних енергоощадних технологіях”.

Валері Пекресс зазначила, що Іль-де-Франс — багатий регіон, де є достатньо інвесткомпаній та девелоперських фірм.

“Я звернусь до них одразу ж, коли приїду до Франції. У стислі терміни ми запропонуємо саму концепцію і проєкт нового міста. Французькі експерти зможуть надати Україні власну оцінку ревіталізації зруйнованих районів, а також взяти участь у розробці генпланів, залучивши найкращий досвід урбаністики”, - пообіцяла голова регіону.

Також вона додала, що головною потребою на Київщині є модульні будинки для тих, хто залишився без даху над головою. До зими їх треба оселити у нормальних умовах.

Нагадаємо, у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги в Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.