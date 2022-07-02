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Підтримуючи Україну, партнери підтримують себе, - Кулеба звернувся до європейців

Путін ненавидить благополуччя європейців, вважає міністр.

Підтримуючи Україну, партнери підтримують себе, - Кулеба звернувся до європейців
Фото: EPA/UPG

Західні країни повинні продовжити та посилити підтримку України. Це допоможе запобігти розширенню війни.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

Він пояснив, що російське керівництво ненавидить благополуччя Європи, тому готове знищити його. Україна зараз стримує наміри Кремля.

"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що "підтримуючи нас, партнери підтримують себе".

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Також 27 червня Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці.

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