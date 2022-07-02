Підтримуючи Україну, партнери підтримують себе, - Кулеба звернувся до європейців

Західні країни повинні продовжити та посилити підтримку України. Це допоможе запобігти розширенню війни.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.
Він пояснив, що російське керівництво ненавидить благополуччя Європи, тому готове знищити його. Україна зараз стримує наміри Кремля.
"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС заявив, що "підтримуючи нас, партнери підтримують себе".
Keeping up the support for Ukraine is essential for European partners, because Putin hates the well-being of Europeans and wants to bring crisis to the door of every European home. Ukraine stands in the way of these malicious plans. By supporting us, partners support themselves.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022
Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.
Також 27 червня Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці.