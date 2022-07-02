Підтримуючи Україну, партнери підтримують себе, - Кулеба звернувся до європейців

Західні країни повинні продовжити та посилити підтримку України. Це допоможе запобігти розширенню війни.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

Він пояснив, що російське керівництво ненавидить благополуччя Європи, тому готове знищити його. Україна зараз стримує наміри Кремля.

"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що "підтримуючи нас, партнери підтримують себе".

Keeping up the support for Ukraine is essential for European partners, because Putin hates the well-being of Europeans and wants to bring crisis to the door of every European home. Ukraine stands in the way of these malicious plans. By supporting us, partners support themselves. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022

Нагадаємо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Також 27 червня Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці.