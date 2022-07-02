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У Кременчуці збільшили матеріальну допомогу сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор"

Міська рада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

У Кременчуці збільшили матеріальну допомогу сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор"
Фото: ДСНС у Telegram

Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор". 

Про це повідомляється у Facebook мера міста Віталія Малецького.

"Збільшуємо в два рази допомогу сім'ям загиблих в ТЦ "Амстор". Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого в цій страшній трагедії", - написав він.

Мер також повідомив, що міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих. Кременчук об'єднався, допомагає і сумує за загиблими", - зазначив Малецький.

27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин. Наразі кількість жертв зросла до 18. 36 людей вважаються зниклими безвісти.

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