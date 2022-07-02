Очільник МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ

Речницю МЗС РФ Марію Захарову потролив глава латвійського МЗС Едгар Рінкевичс.

Рінкевичс написав пост у Twitter.

Для цього він використав фразу про "красавіцу", яку раніше казав Путін щодо Зеленського.

Рінкевичс написав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". А під постом виклав скрін новини з російського ЗМІ. Там йдеться про слова Захарової щодо українського борщу.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»



Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022

Нагадаємо, що міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.