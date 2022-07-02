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Очільник МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ

Він використав фразу, яку казав Путін щодо Зеленського.

Очільник МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ
Эдгарс Ринкевич
Фото: mfa.gov.lv

Речницю МЗС РФ Марію Захарову потролив глава латвійського МЗС Едгар Рінкевичс. 

Рінкевичс написав пост у Twitter.

Для цього він використав фразу про "красавіцу", яку раніше казав Путін щодо Зеленського. 

Рінкевичс написав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". А під постом виклав скрін новини з російського ЗМІ. Там йдеться про слова Захарової щодо українського борщу.

Нагадаємо, що міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

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