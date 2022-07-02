Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка

Окупанти при цьому продовжують добиватися незначних успіхів.

У Лисичанську Луганської області в російських окупантів є труднощі з просуванням своїх підрозділів.

Про це повідомляє британська розвідка, яку цитує у Twitter Міністерство оборони Британії.

Війська Росії продовжують добиватися незначних успіхів навколо Лисичанська, але, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці міста.

Також, за даними розвідки, Росія використовує протикорабельні ракети (Х-22) для ударів по наземних цілях через ймовірне скорочення запасів більш точної сучасної зброї. Ракетами Х-22 росіяни завдали ударів по Одещині. У Кременчуці в ТЦ «Амстор» влучила не Х-22, а її модернізована версія Х-32. На це вказують результати аналізу записів камер відеоспостереження.

Х-32 прийнято на озброєння у РФ 2016 року. Розроблено в КБ "Радуга" на базі Х-22 з іншим потужнішим двигуном. Максимальна дальність ураження – до 1000 км, швидкість – 1,1-1,5 км/с. Носій – Ту-22М3М.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2022

Нагадаємо, що ЗСУ 1 липня відбили два масованих наступи російських військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу в Лисичанську, де ворог намагався вести розвідку боєм.