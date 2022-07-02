«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка

Окупанти при цьому продовжують добиватися незначних успіхів.

Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У Лисичанську Луганської області в російських окупантів є труднощі з просуванням своїх підрозділів.

Про це повідомляє британська розвідка, яку цитує у Twitter Міністерство оборони Британії.

Війська Росії продовжують добиватися незначних успіхів навколо Лисичанська, але, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці міста.

Також, за даними розвідки, Росія використовує протикорабельні ракети (Х-22) для ударів по наземних цілях через ймовірне скорочення запасів більш точної сучасної зброї. Ракетами Х-22 росіяни завдали ударів по Одещині. У Кременчуці в ТЦ «Амстор» влучила не Х-22, а її модернізована версія Х-32. На це вказують результати аналізу записів камер відеоспостереження.

Х-32 прийнято на озброєння у РФ 2016 року. Розроблено в КБ "Радуга" на базі Х-22 з іншим потужнішим двигуном. Максимальна дальність ураження – до 1000 км, швидкість – 1,1-1,5 км/с. Носій – Ту-22М3М. 

Нагадаємо, що ЗСУ 1 липня відбили два масованих наступи російських військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу в Лисичанську, де ворог намагався вести розвідку боєм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також