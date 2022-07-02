Зв’язок раніше був втрачений через дій російських окупантів.

Енергоатом власними зусиллями 1 липня відновив втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

В компанії розповіли, що дистанційний зв’язок зі своєю Системою спостереження за гарантіями, встановленою на ЗАЕС для моніторингу ядерного матеріалу, МАГАТЕ втратило через відключення окупантами в Енергодарі всіх українських операторів мобільного зв’язку. Серед них був і “Водафона”, з яким у Агентства діє контракт на передачу даних.

Хоча мобільні мережі вітчизняних операторів досі не працюють, Енергоатом відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ .

Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, МАГАТЕ підтвердило їх отримання.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що МАГАТЕ вкотре втратило зв'язок із Запорізькою атомною електростанцією.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни.