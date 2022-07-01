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Укрзалізниця пообіцяла цьогоріч не піднімати тарифи на пасажирські перевезення

Не індексувати тарифи на пасажирські перевезення - це принципова позиція влади, і Укрзалізниця цю позицію підтримує. 

Укрзалізниця пообіцяла цьогоріч не піднімати тарифи на пасажирські перевезення
Фото: Укрзалізниця

В 2022 році Укрзалізниця більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці із посиланням на голову правління компанії Олександра Камишіна.

“Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії”, – зазначив Олександр Камишін.

Він додав, що для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. 

Нагадаємо, Укрзалізниця збирає відгуки пасажирів за допомогою чат-ботів та QR-наліпок. Всього зібрано більше 13 тисяч таких відгуків.

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