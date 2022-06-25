У Польщі через пошкодження на залізниці затримуються декілька українських потягів

До прикладу, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин.

У Польщі затримуються декілька українських потягів через спричинена пошкодженням контактної мережі на польській залізниці.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

"Наразі в черзі на кордоні три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля. Таким чином, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - розповіли в УЗ.

На польській залізниці все ще тривають ремонтні роботи.

В Укрзалізниці наголосили, що будуть інформувати пасажирів про поновлення руху.

"Очікуємо його вже найближчим часом", - додали в УЗ.

Нагадаємо, днями через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я – Красне затрималася низка пасажирських поїздів.

Спецслужби Польщі розслідують блокування потяга, у якому до Києва їхали лідери Італії, Німеччини і Франції. Того дня сталися проблеми зі струмоприймачем. Унаслідок цього було заблоковано рух поїзда Перемишль-Одеса.