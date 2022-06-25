Мер Берліна 15 хвилин спілкувалася з фейковим Кличком

Пані мер Берліна Франциска Ґіффай 15 хвилин говорила відеоконфренцією з людиною, яка видавала себе за мера Києва Віталія Кличка.

Очільниця міста запідозрила, що це не Кличко, після того, як її співрозмовник перейшов до теми соціальних виплат і попросив вжити заходів, щоб повернути з Німеччини чоловіків в Україну, аби вони пішли на війну. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на заяву канцелярії мера Берліна.

Спершу ж тривала "цілком нормальна розмова, як ми того очікували".

Фото: Senatskanzlei Berlin Ґіффай і фейковий Кличко

Псевдо-Кличко також попросився говорити російською мовою з перекладачем, заявивши, що навколо нього нібито були працівники, які не знають німецької. Сам Кличко добре володіє німецькою мовою. У коментарі Bild він сказав, що йому перекладач для цієї мови не потрібен, і що він сподівається провести справжню розмову з берлінською колегою.

В канцлерії Берліна додали, що розмова, очевидно, була сфальшована технологіями діпфейка. До розслідування інциденту долучили правоохоронців.

Діпфейк – методика синтезу зображення людини, що базується на штучному інтелекті. Використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики.

В травні 2021 року російський пранкер Лексус, повʼязаний із Кремлем, від імені Кличка дзвонив президенту України Володимиру Зеленську.