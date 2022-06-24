Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.

Голосування в комітеті не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, оскільки відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

"Поки що, це лише резолюція підтримана комітетом. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії як держави-спонсора тероризму", – пояснює сенатор-демократ від штату Делавер.

Водночас, за словами співголови комітету з міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря.

"Наступний крок – за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому, я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря", – сказав Ріш.

Він наголосив, що не має сумнівів, що атака на Україну є актом тероризму з боку російського президента Володимира Путіна.

"Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад – Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він воєнний злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства. Усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. Він воєнний злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу – як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє", – прокоментував Ріш.

Нагадаємо, резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

12 травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали конгресмени – республіканець Джо Вілсон і демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.

У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Наразі є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.