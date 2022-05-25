Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

Подоляк: Нагадайте хоч одну причину, чому РФ досі не включена у список країн-спонсорів тероризму?

Це питання Михайло Подоляк проілюстрував фотографіями родини, постраждалої від російської ракети.

Подоляк: Нагадайте хоч одну причину, чому РФ досі не включена у список країн-спонсорів тероризму?
Фото: Михайло Подоляк

Кожного дня в Україні десятки історій, подібних на історію родини, яка потрапила під російський ракетний удар у Краматорську.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він оприлюднив фотографії 11-річної Яни, яка змушена пересуватись на інвалідному візку.

Фото: Михайло Подоляк

Її матір також не може пересуватись самостійно. 

Вся родина потрапила під удар ракети на вокзалі Краматорська у квітні, коли хотіла евакуюватися. 

Фото: Михайло Подоляк

“Нагадайте хоч одну причину, чому РФ досі не включена у список країн-спонсорів тероризму?“ - поставив питання Михайло Подоляк.

Фото: Михайло Подоляк

Нагадаємо, СБУ отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, у результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також