Це питання Михайло Подоляк проілюстрував фотографіями родини, постраждалої від російської ракети.

Кожного дня в Україні десятки історій, подібних на історію родини, яка потрапила під російський ракетний удар у Краматорську.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він оприлюднив фотографії 11-річної Яни, яка змушена пересуватись на інвалідному візку.

Фото: Михайло Подоляк

Її матір також не може пересуватись самостійно.

Вся родина потрапила під удар ракети на вокзалі Краматорська у квітні, коли хотіла евакуюватися.

Фото: Михайло Подоляк

“Нагадайте хоч одну причину, чому РФ досі не включена у список країн-спонсорів тероризму?“ - поставив питання Михайло Подоляк.

Фото: Михайло Подоляк

Нагадаємо, СБУ отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, у результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.