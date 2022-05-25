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Самопроголошений мер Маріуполя шукає шляхи відходу в Україну через ОПЗЖ, - Андрющенко

"Іващенко вже зрозумів, що строк його придатності йде на місяці, якщо не на тижні".

Самопроголошений мер Маріуполя шукає шляхи відходу в Україну через ОПЗЖ, - Андрющенко
Костянтин Іващенко
Фото: Главком

Самопроголошений "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко намагається відновити зв'язки в Україні через ОПЗЖ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що в місто зайшли кадирівці і замінили так звану "поліцію" ОРДО. "Роботу поліцейських-колаборантів контролюють повністю "державні волонтери росії", - додав Андрющенко.

За його словами, нині Іващенко "більше ніде не з’являється без "смотрящего" від пушиліна".

"Його ("смотрящого" - Ред.) завдання - не дати більше Іващенку вести політичну агітацію за себе і представників групи Сабліна. Сам Іващенко вже зрозумів, що строк його придатності йде на місяці, якщо не на тижні. Та навіть серед оточення починає натякати, що прийшов час шукати шляхи "відходу", - сказав Андрющенко.

Росія, на думку радника очільника Маріуполя, не є безпечним місцем для самопроголошеного "мера". Тому він намагається через людей ОПЗЖ відновити зв'язки в Україні. "Аби спробувати розіграти карту "мене принудили, але я завжди був патріот", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, на початку квітня СБУ повідомила про підозру депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який добровільно перейшов на бік російських загарбників, і якого окупанти оголосили "мером" міста.

Тоді ж у міській раді заявили, що депутати з ОПЗЖ, серед яких і Іващенко, корегували обстріли Маріуполя окупантами.

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