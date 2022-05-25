Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб

Наприкінці травня на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях Білорусі заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил. За планом заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У той час російські окупаційні війська зосередили свої основні зусилля на Бахмутському напрямку. Загарбники також пробують досягнути успіху на Лиманському і продовжують активну готуватися до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Росія не полишає спроб встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною.

Ситуація на інших напрямках, за інформацією українського командування, така:

на Слобожанському окупанти постійно обстрілюють райони зосередження українських військ. Також підрозділи росармії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

окупанти постійно обстрілюють райони зосередження українських військ. Також підрозділи росармії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області. загарбники намагаються покращити тактичне положення підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ . Здійснили також спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, однак успіху не мали і відійшли з втратами.

та . Здійснили також спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, однак успіху не мали і відійшли з втратами. на Донецькому напрямку росіяни завдають артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

росіяни завдають артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині. окупанти намагалися наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, але й тут успіху не мали та відійшли на раніше зайняті рубежі.

та в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, але й тут успіху не мали та відійшли на раніше зайняті рубежі. на Авдіївському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски. Також обстріляли з авіації та артилерії райони Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски. Також обстріляли з авіації та артилерії райони Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова. на Південнобузькому ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.

ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області. окупанти обстріляли позиції українських військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

В Генштаіб кажуть - росармія продовжує зазнавати втрат серед особового складу та військової техніки. "Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів", - розповіли в штабі.