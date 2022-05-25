Окупанти почали видавати російські паспорти в Маріуполі

Раніше Путін підписав указ про примусову паспортизацію жителів Херсонської та Запорізької областей.

Російські окупанти почали видавати паспорти РФ на окупованих територіях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Топновина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорта так званої "ДНР", - написав він у Telegram-каналі.

"Фактична анексія, зокрема, Маріуполя почалася", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей. Він фактично означає примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

24 квітня 2019 року Путін підписав аналогічний указ для мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей України. Після цього РФ почала проводити примусову паспортизацію мешканців ОРДЛО.