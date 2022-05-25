Навчальні програми будуть змінені вже наступного року, - Бабак

Навчальні програми будуть змінені через військову агресію окупантів. Тому буде переглядатися курс російської та іноземної літератур, а також історії.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондентка LB.ua.

"Планується та вже напрацьовується понад півтора місяця вдосконалення контенту та навчальних програм. Цей процес триває постійно. Зміни планувалися ще до війни. Але, звісно, війна внесла свої корективи. Тому буде переглядатися курс російської літератури, іноземної літератури та історії певним чином", - заявив він.

Над змінами вже працюють спеціалісти та експертні групи.

"Програми будуть однозначно змінюватися. Ми не можемо шкільною програмою не реагувати на те, що відбувається. Це буде однозначно. В якій мірі? Ми побачимо", - додав Бабак.

За його словами, також постала проблема повернення іноземних студентів в Україну.

"Оскільки до війни Україна займала 1,5% світового ринку для іноземних студентів. І це дуже багато. Це в п'ять разів більше, ніж наша економіка займає у світі. Тому ми були доволі успішні. На жаль, через війну більшість іноземних студентів виїхала з України. Це очевидно. І в нас буде дуже серйозний провал у цьому. Хоча частина з них залишилася в Західній Україні. Університети фізично відкривають свої представництва там. Тому наші університети на Західній Україні допомагають з приміщеннями для продовження очної форми навчання. Звісно, ми втратили значну частину наших студентів. Зрозуміло, що ми будемо їх повертати. Для цього треба декілька умов. Нам треба завершити війну, відбудувати те, що зруйновано. Думаю, що ми ще з більшим ентузіазмом запрошуватимемо іноземних студентів", - прогнозує депутат.

Нагадаємо, експертна комісія МОН має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати, то які саме.