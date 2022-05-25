Ексголові РДА на Закарпатті оголосили підозру у справі про незаконну передачу землі товариствам Медведчука

Національна поліція повідомила підозру колишньому голові районної державної адміністрації в Закарпатській області у справі про незаконну передачу землі під розміщення комплексу "Ведмежа діброва". Кінцевими бенефіціарами товариств, які отримали землі, є народний депутат Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

За даними слідства, закарпатський посадовець, усупереч Земельному кодексу, виключив із державного лісового фонду 122 гектари вартістю 26,9 млн гривень і передав їх в оренду на користь товариств. Про це повідомили в Національній поліції.

Підконтрольні Медведчуку компанії збудували на цій території комплекс "Ведмежа діброва".

"24 травня на підставні отриманих доказів слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції колишньому голові райдержадміністрації повідомили про підозру. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Слідчі також провели на Закарпатті санкціоновані обшуки в довірених осіб Оксани Марченко.

Раніше в межах кримінального провадження поліцейські провели обшуки на території комплексу та вилучили значні активи – витвори мистецтва (понад 300 картин відомих художників), транспортні засоби тощо. На вилучені предмети та земельні ділянки було накладено арешт. Наразі триває процедура передачі їх до АРМА.

Медведчуківська дача розташована в селі Жденієво. 23 березня 2014 року на територію дачі зайшов "Правий сектор", щоб не допустити її розграбування.

26 березня комплекс передали формальному власнику – підприємству "Спорт-тур".