Головне за день. Понеділок, 23 травня

Важкі бої на сході, перший вирок окупанту-вбивці, шалений попит на нову марку з "Русскім воєнним кораблем" та одкровення Медведчука. Яким запам’ятається 89-й день повномасштабної війни.

У Міноборони Великої Британії припустили, що за перші три місяці широкомасштабного вторгнення втрати Росії у війні з Україною дорівнюють втратам СРСР за 9 років війни в Афганістані.

А у Генеральному штабі ЗСУ підрахували, що з початку російського вторгнення в Україну по 23 травня армія РФ орієнтовно втратила 29200 своїх військових. Найбільше втрат ворожі війська зазнають на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському і Сєвєродонецькому напрямках тривають і найважчі бої, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

В Криму, за інформацією Генштабу, Росія розгортає два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400.

А на захоплення Луганщини вороги кинули 25 БТГ.

Водночас на Харківщині, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники звільнили уже 24 населені пункти.

А Львівські десантники знищили підрозділ 76 десантно-штурмової дивізії російських військ. Про це повідомило у Facebook Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Тим часом міністри оборони 20 країн - учасники другої наради Контактної групи з допомоги Україні, яка відбулась сьогодні, оголосили про нові пакети допомоги Україні. Данія погодилася надати пускові установки «Гарпун» і ракети до них, щоб допомогти українцям захистити своє узбережжя.

Натомість Bild пише, що влада Німеччини гальмує поставку в Україну 100 БМП.

Соломʼянський райсуд Києва за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця засудив російського військового Вадима Шишимаріна до довічного позбавлення волі, повідомила кореспондентка LB.ua.

А заарештований Службою безпеки України Віктор Медведчук, якого підозрюють в держзраді та сприянні тероризму, розповів про нібито ключову роль п’ятого президента України Петра Порошенка у виведенні з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" та закупівлі вугілля в терористів. А ми думали, що він в першу чергу розповість, куди витратив кошти, які його кум виділяв на фінансування «п’ятої колони» в Україні…

До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов стверджує, що на життя президента РФ Путіна скоїли вже кілька замахів, один з них — після початку повномасштабної війни. Усі спроби виявилися, на жаль, невдалими.

Президент України Володимир Зеленський у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що жертвами ворожого авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині стали 87 людей.

Роботи з пошуку загиблих завершилися сьогодні. Нагадаємо, раніше повідомлялося про значно меншу кількість загиблих.

За спостереженнями кореспондента LB.ua, в чергу за маркою "Русскій воєнний корабль ВСЬО" станом на 12:10 23 травня записалось понад 1300 людей.

Цікаво, що саме сьогодні з’явилася новина про визволення з російського полону українського прикордонника, справжнього автора фрази "Русскій воєнний корабль, іді на..й". Про це повідомили в Державній прикордонній службі. А як же морський піхотинець Роман Грибов, який вважався автором відомого вислову? Читайте LB.ua – дізнаєтеся подробиці.

Президент Зеленський у Давосі розповів також, якою бачить Україну після перемоги над РФ. Водночас Президент зауважив, що війна з Росією може повторитися.

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