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Влада Німеччини гальмує поставку 100 БМП в Україну, - Bild

Концерн Rheinmetall уже понад місяць не отримує від уряду дозвіл на експорт бойових машин піхоти.

Влада Німеччини гальмує поставку 100 БМП в Україну, - Bild
Фото: EPA/UPG

Федеральна рада безпеки Німеччини уже більш ніж місяць блокує поставку в Україну 100 бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє видання Bild.

Журналісти ознайомилися з внутрішнім листом німецького Міноборони. У ньому йдеться, що першу сотню придатних до використання БМП можна було відремонтувати за 6 тижнів. На решту довелося б витратити понад 15 місяців.

Якби влада Німеччини схвалила поставку машин у березні, ЗСУ могли б успішно захищатися Marder-ами від російських окупаційних військ, переконані у виданні.

Виробник БМП концерн Rheinmetall спершу не наважувався звертатися до німецького уряду з проханням на погодження угоди з Україною про передачу техніки. 

Та все ж компанія подала заявку ще 22 квітня. Однак донині документ не схвалює влада Німеччини.

Нагадаємо, очільник концерну Rheinmetall повідомив, що компанія зможе поставити першу партію БМП Marder вже за три тижні, проте досі чекає на рішення німецького уряду.

Перші 15 зенітних танків "Гепард" із Німеччини Україна отримає в липні.

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