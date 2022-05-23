Австрія відстежила 254 мільйони євро активів росіян, які потрапили під санкції.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Kurier.

Як повідомили в Офісі канцлера Австрії, для відстеження активів створили міжвідомчу цільову групу, до складу якої увійшли Управління захисту Конституції, Національний банк, Управління фінансового ринку та низка міністерств.

Групі вдалося виявити 97 рахунків, на яких розміщено активи на суму 254 мільйони євро.

“Це більш ніж у два рази більше, ніж Німеччина змогла повідомити станом на березень 2022 року”, – йдеться у пресрелізі канцелярії.

Крім того, слідчим вдалося виявити п'ять записів у земельній книзі, які призначалися для приховування активів.

Зараз розслідуються інші підозрілі випадки, але пошук активів, що перебувають під санкціями, значно утруднений через створення міжнародних компаній, трастових компаній та підставних осіб.

“Коли російські олігархи чи їхні організації підтримують війну проти України, вони мають причетність до звірств, які там відбуваються. Тому відповідь Європейського Союзу на це була чіткою і недвозначною, з жорсткими санкціями проти низки олігархів та їх активів. Цими заходами ми вдаримо по олігархах саме там, де їм боляче: по їхніх грошах. Австрія зробить все, щоб ввести в дію санкції проти паліїв війни та прихильників Путіна без жодних “якщо” та "але”, – заявив канцлер Карл Негаммер.

Нагадаємо, на початку травня австрійська міністерка у справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".