Перший у світі карантин для хворих на мавпячу віспу запровадили у Бельгії

В країні зафіксували чотири випадки за останній тиждень.

Бельгія стала першою країною, яка запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу, повідомляє Politico.

Бельгійські органи охорони здоров'я ухвалили рішення після того, як за минулий тиждень в країні було зареєстровано чотири випадки захворювання.

Після контакту з мавпячою віспою самоізоляція не потрібна, кажуть фахівці. Та необхідно бути пильними вразливим до захворювань людям.

Віспа мавп належить до того ж типу хвороб, що й віспа, має такі ж симптоми. Та вона менш смертельна, аніж звичайна віспа - рівень смертності становить менш ніж 4%.

Попри це експерти стурбовані незвичайним поширенням хвороби за межі Африки, де вона зазвичай циркулює.

Нагадаємо, мавпячу віспу зафіксували в 10 країнах – в Австралії, Європі та Америці.

У ВООЗ кажуть, що рівень захворюваності на віспу мавп може зрости влітку через вечірки та фестивалі.