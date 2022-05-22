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Перший у світі карантин для хворих на мавпячу віспу запровадили у Бельгії

В країні зафіксували чотири випадки за останній тиждень.

Перший у світі карантин для хворих на мавпячу віспу запровадили у Бельгії
Фото: Вікіпедія

Бельгія стала першою країною, яка запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу, повідомляє Politico.

Бельгійські органи охорони здоров'я ухвалили рішення після того, як за минулий тиждень в країні було зареєстровано чотири випадки захворювання.

Після контакту з мавпячою віспою самоізоляція не потрібна, кажуть фахівці. Та необхідно бути пильними вразливим до захворювань людям.

Віспа мавп належить до того ж типу хвороб, що й віспа, має такі ж симптоми. Та вона менш смертельна, аніж звичайна віспа - рівень смертності становить менш ніж 4%.

Попри це експерти стурбовані незвичайним поширенням хвороби за межі Африки, де вона зазвичай циркулює.

Нагадаємо, мавпячу віспу зафіксували в 10 країнах – в Австралії, Європі та Америці.

У ВООЗ кажуть, що рівень захворюваності на віспу мавп може зрости влітку через вечірки та фестивалі.

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