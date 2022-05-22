Швейцарія зняла санкції з "Єврохіму", що належить росолігархові, бо той переписав активи на дружину

Через це Державний секретаріат з економічних питань потрапив під жорстку критику провідних політичних сил країни.

Швейцарія зняла санкції з "Єврохіму", що належить російському олігарху Андрієві Мельниченку, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Tages-Anzeiger.

Мельниченко обійшов обмеження, переписавши активи на дружину.

Після цього Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії розблокував рахунки "Єврохіму" і потрапив під жорстку критикою провідних політичних сил країни.

Компанія потрапила під санкції ЄС ще на початку березня. Тоді Мельниченко вийшов з ради директорів "Єврохіму" й переписав активи на дружину. Оскільки вона формально залишається єдиним бенефіціаром компанії, 30 березня Швейцарія розблокувала рахунки компанії.

Нагадаємо, у квітні Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до країн, що обмежують доступ Росії до технологій.

Того самого місяця Швейцарія затримала постачання німецького озброєння в Україну.