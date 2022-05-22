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На Харківщині окупанти викрали селищного голову

На великій кількості тимчасово окупованих територій немає зв'язку.

На Харківщині окупанти викрали селищного голову
Фото: Суспільне

Російські окупанти затримали дворічанську селищну голову Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує "Суспільне".

"До того, як її затримали росіяни, вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія", - сказав Синєгубов.

За словами Синєгубова, про всі такі випадки місцева влада сповіщає Офіс президента та профільне міністерство — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Очільник Харківщини наголосив, що влада намагається підтримувати зв'язок з головами і старостами, які залишилися на окупованих територіях.

Водночас на великій кількості тимчасово окупованих територій немає зв'язку.

"Подекуди вони виходять на територію, де можна зателефонувати", — каже голова адміністрації.

За словами Синєгубова, під час такого спілкування представники влади повідомляють про ситуацію на фронті та застерігають органи місцевого самоврядування від співпраці з окупантами.

Нагадаємо, що в окупованому росіянами Енергодарі (Запорізька область) тривають перемовини про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Також російські окупанти продовжують викрадати мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області, станом на 17 травня у заручниках в окупантів перебувають 117 мешканців регіону.

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