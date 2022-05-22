Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему Маріуполя, - Денісова

Маріуполь унаслідок бойових дій перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Про це пише в Telegram уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних і сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення", - пише Денісова.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання вода вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання. Нині є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікробактерій туберкульозу та інших збудників у водопровідну систему, підземні джерела та в річки з морем. Водночас вода змішується зі стоками з каналізацій, через що стає непридатною для споживання.

"Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками", - додає омбудсмен.

Частина сміття, затопленого водою, також призводить до зростання кількості бактерій, які пізніше потрапляють до ґрунтових вод, річок і моря.

"Також через розірвані ракети та авіабомби ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття. Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами", - відзначає Денісова.

Нагадаємо, що в Маріуполі російські окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, для отримання яких треба записуватися в чергу.

Також на блокпостах навколо міста в напрямку Запоріжжя окупанти проводять ротацію. Вони замінюють місцевих колаборантів на росгвардійців і кадировців.