Чернігову для відновлення потрібно щонайменше 14 млрд грн, - Атрошенко

Чернігову для відновлення житлового фонду після завданих окупантами ударів буде потрібно щонайменше 14 млрд грн.

Про це в ефірі загальноукраїнського телемарафону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас (у Чернігові. – Ред.) знищено 10 тисяч квартир, якщо рахувати 50 кв.м квартира по 16 тисяч грн один кв. м, це 800 тисяч грн одна квартира, або 8 млрд грн на відновлення всього житла. Крім того, 135 будинків пошкоджено прямими влученнями мін, а частково пошкоджено - 635. Також маємо 40 тисяч квартир, які треба ремонтувати. Загальна сума перевищує 10 млрд грн. Приватні будинки - це ще мінімум 4 млрд грн", - зазначив міський голова.

Крім того, за словами мера, на багато мільярдів гривень завдано збитків комунальній інфраструктурі міста.

Нагадаємо, що Укрзалізниця 17 травня оголосила, що запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів.

26 квітня уряд виділив 150 млн грн з резервного фонду для ремонту зруйнованих об’єктів комунальної інфраструктури КП «Чернігівводоканал».