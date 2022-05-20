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Питання забезпечення житла можна розв'язати за два місяці, - Тимошенко

Політик запропонувала три кроки.

Питання забезпечення житла можна розв'язати за два місяці, - Тимошенко

Найнагальніше питання для людей, які хочуть повернутися в Україну, - забезпечення їх житлом. І це питання можна вирішити максимум за два місяці, вважає голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це вона заявила під час зустрічі з українськими біженцями в Польщі.

За її словами, більшість українців, попри бажання, не можуть повернутися додому, тому що їхні оселі зруйновані внаслідок обстрілів і воєнних дій. Тож лідерка «Батьківщини» запропонувала уряду три кроки, як максимум протягом двох місяців розв'язати це питання.

«Треба негайно проінвентаризувати все незавершене будівництво на території України і знайти ті багатоповерхові будинки, де ступінь готовності сягає 97-98%. Негайно викупити їх за низькою ціною у власників, добудувати за лічені місяці й дати можливість людям отримати житло», – вважає Юлія Тимошенко.

Також вона рекомендувала уряду зробити повний аналіз вторинного ринку житла: «І для людей, які хочуть повернутися, купити квартири й віддати їм в оренду, а далі вже чекати, поки буде відновлено їхнє житло».

А третім кроком Юлія Тимошенко назвала приведення до належного стану гуртожитків і санаторіїв, щоб люди, які хочуть повернутися, але не мають житла, могли це зробити найближчим часом.

«А потім країна буде вкладати серйозний ресурс, який буде забраний у Росії для того, щоб відбудувати їхні власні будинки й квартири», – зауважила лідерка «Батьківщини».

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