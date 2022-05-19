Фінляндія відновила роботу свого посольства в Києві

Видача віз і посвідок на проживання наразі зупинена.

Фінський посол в Україні Пяйві Лайне повернулася до Києва.

Про це пише видання Yle з посиланням на МЗС Фінляндії.

Згідно з повідомленням, посольство Фінляндії працюватиме в Києві в "особливому режимі". Наразі недоступний прийом заяв на отримання віз і посвідок на проживання.

Нагадаємо, станом на 14 травня 38 іноземних представництв поновили роботу в Києві. У списку посольств і представництв, які відновили свою роботу, є Британія, Канада, Франція, Німеччина, Литва, Туреччина, ЄС, ООН та інші.

Українські дипломати подякували зарубіжним друзям за підтримку і висловили сподівання, що дуже скоро всі інші іноземні представництва повернуться до столиці.