Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки: "Бажаю здоровʼя, сильна, незламна, смілива і вільна"

Окремо зі святом привітала перша леді. 

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки: "Бажаю здоровʼя, сильна, незламна, смілива і вільна"
Володимир Зеленський
Фото: скрін

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Для цьогорічного вбрання глава держави обрав сорочку кольору хакі.

Ролик із привітання опубліковано в Twitter Зеленського. 

"Бажаю здоровʼя, сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно", – привітав президент. 

Зі святом українців привітала й перша леді Олена Зеленська

Олена Зеленська
Фото: Олена Зеленська у Facebook
Олена Зеленська

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації». Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем", – написала вона.

День вишиванки Україна відзначає третього четверга травня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також