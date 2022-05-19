Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Для цьогорічного вбрання глава держави обрав сорочку кольору хакі.

Ролик із привітання опубліковано в Twitter Зеленського.

"Бажаю здоровʼя, сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно", – привітав президент.

Зі святом українців привітала й перша леді Олена Зеленська.

Фото: Олена Зеленська у Facebook Олена Зеленська

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації». Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем", – написала вона.

День вишиванки Україна відзначає третього четверга травня.