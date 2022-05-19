Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє військових, яких вивозять з Азовсталі

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що 17 травня почав реєстрацію українських військових, які виходять із території заводу Азовсталь у Маріуполі. Цей процес тривав учора і продовжується сьогодні.

При цьому МКЧХ не супроводжує військових до місць їхнього утримання, йдеться в оприлюдненій заяві.

Процес реєстрації включає вказування особистих даних, як-от імʼя, дата народження та найближчий родич. Ця інформація допоможе відстежувати тих, кого утримує російська сторона, та підтримувати звʼязок з їхніми родинами.

"Відповідно до мандата, МКЧХ повинен мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях, де їх утримують. МКЧХ повинен мати дозвіл проводити бесіди без свідків з військовополоненими, і частота таких відвідин та їхня тривалість не повинні обмежуватися безпідставно", – йдеться в заяві.

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. Бійців доправили на тимчасово окуповані території. До медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. У Держдумі Росії вже почали говорити, що можуть заборонити обмін.

Захисники Маріуполя виконали наказ, щоб відтягнути сили росіян на себе й дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 тисяч особового складу супротивника. Таким чином РФ не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил.

Тепер захисники отримали новий наказ – залишитися живими. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, іншої формули для порятунку бійців, ніж та, що була застосована, не було. Операція повернення захисників додому триває. Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.

Родини військових раніше закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна повпливати на Росію, щоб вона дозволила екстракцію – вивезення військових на території третьої країни, аби вони перебували там до кінця війни. Третьою країною згодилася бути Туреччина.