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З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених - Ганна Маляр

Евакуйованим мають надати медичну допомогу та обміняти.

З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених - Ганна Маляр
Фото: Скріншот з відео Міноборони України

Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. 

Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. 

“Щодо оборонців, які все ще залишаються на території «Азовсталь», спільними зусиллями вище названних відомств проводяться заходи з порятунку”, - повідомила Маляр.

Вона підкреслила, що завдяки оборонцям Маріуполя Україна отримала критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.

Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі.

На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом.

“Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя”, - підсумувала Маляр.

Раніше повідомлялось, що з Азовсталі виїхали близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. 

Нагадаємо, захисники Маріуполя виконали наказ, щоб відтягнути сили росіян на себе і дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

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