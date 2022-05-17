З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених - Ганна Маляр

Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.

“Щодо оборонців, які все ще залишаються на території «Азовсталь», спільними зусиллями вище названних відомств проводяться заходи з порятунку”, - повідомила Маляр.

Вона підкреслила, що завдяки оборонцям Маріуполя Україна отримала критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.

Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі.

На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом.

“Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя”, - підсумувала Маляр.

Раніше повідомлялось, що з Азовсталі виїхали близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Нагадаємо, захисники Маріуполя виконали наказ, щоб відтягнути сили росіян на себе і дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.