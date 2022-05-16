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Уже четверте місце масового поховання вдалося виявити в Маріуполі, - "Схеми"

Мова йде про територію поблизу історичного кладовища "Некрополь".

Уже четверте місце масового поховання вдалося виявити в Маріуполі, - "Схеми"
Фото: Схеми

Супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання в окупованому Маріуполі, повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Журналісти проаналізували супутникові знімки компанії Maxar і співставили їх із отриманою інформацією місцевої влади.

Раніше радник очільника міста Петро Андрющенко повідомив, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь", де може бути ще одне місце масового поховання маріупольців. Воно з'явилося на початку березня.

На супутникових знімках Maxar видно дві траншеї. Одна з них - понад 30 метрів завдовжки.

Фото: масове поховання Маріуполь

Фото: Схеми

10 березня відео з масовим похованням загиблих маріупольців опублікувала журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва. Щоправда, вона не вказала місце його розташування. 

Під час аналізу відео журналісти змогли підтвердити, що мова йде саме про територію поблизу історичного кладовища "Некрополь".

Це вже четверте відоме місце масового поховання жителів Маріуполя, яке вдалось встановити за допомогою інформації від місцевої влади та супутникових знімків.

Нагадаємо, в Мангуші, що під Маріуполем, російські окупанти підготували кілька 30-метрових могил для поховання загиблих.

Раніше біля Маріуполя зафіксували третє масове поховання. Викопані траншеї з’явилися на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим, що у 5 км від міста.

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