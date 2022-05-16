Ще одна людина отримала поранення.

Російські окупанти обстріляли нині селище Печеніги на Харківщині; в результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

"За попередніми даними від осколкових порань загинув чоловік 1960 р.н. та ще один чоловік 1995 р.н. отримав поранення", - уточнили рятувальники.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів почалися чотири пожежі в Печенігах.

"Горіли 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв.м. Для ліквідації загорянь було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.

Нині в області снаряд окупантів поцілив у склад з аміачною селітрою.