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Українські артилеристи розбили колону ворожої техніки

Російська техніка пішла "слідом за кораблем". 

Українські артилеристи розбили колону ворожої техніки
Скріншот відео
Фото: Facebook 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка

Артилеристи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили колону техніки російських окупантів.

Про це бригада повідомляє у Facebook.

"Знову рашистська техніка не доїхала до місця призначення. Знову вони забруднили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня під час спроби форсувати річку Сіверський Донець армія РФ втратила 485 з 550 військових 74 мотострілецької бригади. Також під час цієї масштабної спроби переправи було ушкоджено понад 80 одиниць російської техніки.

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