Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ обстріляли ракетами Дружківку на Донеччині, – ОВА

Мешканці міста не постраждали. 

Війська РФ обстріляли ракетами Дружківку на Донеччині, – ОВА
Руйнування в наслідок обстрілів у Донецькій області
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські військові завдали ракетного удару по місту Дружківка Краматорського району Донецької області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, школа та льодова арена. 

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли Дружківку, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала міська школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих. Школа – одна із найбільших і найсучасніших у громаді, до широкомасштабного вторгнення в ній навчалося 650 учнів. Три роки тому завершили капітальний ремонт із термомодернізацією", – розповів Павло Кириленко.

За його словами, у школі повністю зруйновано спортивну залу, пошкоджено частину класних кімнат, вибито більш ніж половину вікон.

Також у Дружківці постраждали дитсадок №6 “Дзвіночок”, льодова арена “Альтаїр” і житлові будинки.

Нагадаємо, 15 травня росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч". За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Унаслідок обстрілів загинули шість мирних жителів, дванадцять дістали поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також