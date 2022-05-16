Війська РФ обстріляли ракетами Дружківку на Донеччині, – ОВА

Руйнування в наслідок обстрілів у Донецькій області

Російські військові завдали ракетного удару по місту Дружківка Краматорського району Донецької області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, школа та льодова арена.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли Дружківку, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала міська школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих. Школа – одна із найбільших і найсучасніших у громаді, до широкомасштабного вторгнення в ній навчалося 650 учнів. Три роки тому завершили капітальний ремонт із термомодернізацією", – розповів Павло Кириленко.

За його словами, у школі повністю зруйновано спортивну залу, пошкоджено частину класних кімнат, вибито більш ніж половину вікон.

Також у Дружківці постраждали дитсадок №6 “Дзвіночок”, льодова арена “Альтаїр” і житлові будинки.

Нагадаємо, 15 травня росіяни вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами "повітря-земля" та реактивними системами "Град" і "Смерч". За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів: Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське. Унаслідок обстрілів загинули шість мирних жителів, дванадцять дістали поранення.