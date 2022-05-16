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Снаряд окупантів поцілив у склад з аміачною селітрою на Харківщині, – Кириленко

Вибух бачили на півночі Донецької області.

Вибух у Харківській області, який бачили мешканці півночі Донецької області, не становить загрози місцевому населенню.

Про це в телеграмі написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За оперативною інформацією, сьогодні вдень російський снаряд влучив у склад на території Харківщини, де, за попередньою інформацію, зберігалася аміачна селітра.

“Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає”, – йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що аміачна селітра не належить до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху – у хмарі, що сягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить.

Зокрема, населені пункти Донецької області в зону поширення хмари не потрапляють.

Наразі фахівці встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем.

Нагадаємо, у березні на хімпідприємстві "Сумихімпром", розташованому на околицях міста Суми, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складав від 2,5 до 5 кілометрів.

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