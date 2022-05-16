Україна відкинула росіян від Києва та Харкова, логічно припустити, що звільнять Крим і ОРДЛО, – Крістіна Квін

Україна вже відкинула росіян від Києва і Харкова, а тому логічно припустити, що вона відкине окупантів і з інших окупованих регіонів.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в інтерв’ю “Європейській правді”.

“При цьому ми, надаючи Україні безпекову допомогу, не обговорювали якимось чином використання наданої зброї щодо Криму та Донбасу, не ставили умов з цього приводу”, – заявила вона.

Вона зазначила, що США завжди визнавали: Крим і Донбас – це Україна, і цей факт матиме величезне значення, коли буде ухвалено рішення про подальшу підтримку в контексті того, як далеко Україна відкидатиме російську армію. Але рішення про це лишається за Україною, зауважила вона.

“Я, звісно, чула коментарі, що, мовляв, "США спеціально не надають достатньо зброї, щоб Україна відкинула росіян і перемогла, а дають стільки, щоб їх стримувати та виснажувати". Це абсолютна неправда. І найпростіший доказ – той факт, що ви все ж відкинули армію РФ з півночі Києва та з Харківщини”, – сказала Квін.

Ми хочемо, щоб ви відкинули армію РФ і на інших напрямках, зауважила тимчасова повірена у справах США.

“Ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні! І ми щоденно працюємо над тим, щоб це сталося. США вже поставили в Україну більше зброї, ніж будь-яка інша держава, і ми продовжуватимемо це робити”, – додала вона.

Нагадаємо, Крістіна Квін повернулася до Києва.

Законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів Сенат США може ухвалити в середу, 18 травня.