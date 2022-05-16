Уранці 16 травня російські військові завдали чергового ракетного удару з літаків стратегічної авіації по Одесі. Постраждали четверо людей.

Уражено об'єкти туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група, повідомили в телеграм Одеської міської ради з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців", – йдеться у повідомленні.

Оновлення. У ДСНС уточнили, що постраждали четверо людей, зокрема одна дитина. В неї важкі поранення. Загоряння ліквідовано. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та пʼятеро рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз – 1 одиниця техніки, та двоє людей з особового складу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС в Одеській області

Фото: ДСНС в Одеській області

Фото: ДСНС в Одеській області

Фото: ДСНС в Одеській області

Фото: ДСНС в Одеській області

Попередні ворожі ракетні удари по Одесі були 9 травня. Росія гатила по місту ракетами протягом усього дня. Вранці по Одеській області було завдано удару чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу "Бастіон".

Удень 9 травня російські війська випустили по Одесі три ракети "Кинджал", які влучили в туристичну інфраструктуру. Поранення отримали двоє цивільних. Під час цього обстрілу в місті перебували голова Ради Європи Шарль Мішель і голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль.

Увечері 9 травня російська армія вдарила по Одесі сімома ракетами. Вони влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури, загинула людина.