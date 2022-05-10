Окупанти влучили по торговому центру та трьох складах продукції широкого вжитку.

Увечері 9 травня російська армія вдарила по Одесі сімома ракетами. Вони влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури, загинула людина.

Про це вночі у вівторок, 10 травня, повідомило Оперативне командування "Південь".

Військові уточнили, що внаслідок атаки ще п'ятеро людей зазнали поранень, їх ушпиталили.

"Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Сім ракет було випущено по місту. Проте резерви ракет у ворога, очевидно, на залишку. Оскільки в хід явно пущено раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить", – сказано в повідомленні.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Окупанти влучили по торговому центру та складу готової продукції широкого вжитку.

В ОК "Південь" вважають, що Росія продовжує чинити психологічний тиск та істеричні атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

Оновлення. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок ворожого ракетного обстрілу Одещини напередодні ввечері.

За даними ДСНС, 9 травня о 22:35 у с. Фонтанка Одеського району внаслідок ракетного удару виникло руйнування з подальшим загоранням в торговельно-розважальному центрі.

"О 01:20 пожежу ліквідовано на площі 1 тис. кв м. Травмовано 3 особи. До гасіння залучалися 35 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС", – сказано в повідомленні.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілися три складських приміщення на загальній площі 1 тис. 200 м.

О 01:30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та двоє було травмовано.

До гасіння пожежі залучалися 30 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Фото: ДСНС в Одеській області

Фото: ДСНС в Одеській області

Фото: ДСНС в Одеській області

Як повідомляли, учора ввечері Росія завдала ракетних ударів по Одесі, виникла пожежа в торговому центрі.

Удень 9 травня російські війська випустили по Одесі три ракети "Кинджал", які влучили в туристичну інфраструктуру. Поранення отримали двоє цивільних. Під час цього обстрілу в місті перебували голова Ради Європи Шарль Мішель та голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль.

Уранці 9 травня по Одеській області було завдано удару чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу "Бастіон".