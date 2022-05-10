На Азовсталі залишилося близько 100 цивільних, – голова Донецької ОВА

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі залишається близько 100 цивільних осіб.
Про це ввечері у понеділок, 9 травня, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У Маріуполі зараз близько 100 тисяч жителів загалом проживає. Є люди, які не хочуть залишати місто. А на Азовсталі більше сотні цивільних залишилося", – сказав Кириленко в ефірі телемарафону.
Очільник Донеччини наголосив, що ворог не припиняє обстріли заводу.
"Перебуваємо в надлюдських умовах, але продовжуємо боронити свій край", – командир прикордонників на Азовсталі
"Авіація там працює постійно. Тихо там іноді буває під час евакуації. Росіяни не зацікавлені, щоб люди виїжджали на підконтрольну Україні територію", – сказав посадовець.
За його словами, процес евакуації триває "важко" через тривалу фільтрацію, яку проводять російські військові.
7 травня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано.
Проте керівництво полку Нацгвардії "Азов" повідомило, що під завалами на "Азовсталі" можуть бути цивільні.