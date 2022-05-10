На Азовсталі залишилося близько 100 цивільних, – голова Донецької ОВА

7 травня влада заявляла про евакуацію всіх цивільних з території заводу в Маріуполі.

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі залишається близько 100 цивільних осіб.

Про це ввечері у понеділок, 9 травня, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Маріуполі зараз близько 100 тисяч жителів загалом проживає. Є люди, які не хочуть залишати місто. А на Азовсталі більше сотні цивільних залишилося", – сказав Кириленко в ефірі телемарафону.

Очільник Донеччини наголосив, що ворог не припиняє обстріли заводу.

"Авіація там працює постійно. Тихо там іноді буває під час евакуації. Росіяни не зацікавлені, щоб люди виїжджали на підконтрольну Україні територію", – сказав посадовець.

За його словами, процес евакуації триває "важко" через тривалу фільтрацію, яку проводять російські військові.

7 травня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано.

Проте керівництво полку Нацгвардії "Азов" повідомило, що під завалами на "Азовсталі" можуть бути цивільні.