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Росія знову завдала ракетного удару по Одесі

Вдень 9 травня Росія вже обстрілювала Одесу ракетами. 

Росія знову завдала ракетного удару по Одесі
Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок вечірнього ракетного обстрілу в Одесі загорівся торгівельно-розважальний центр.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в коментарі Hromadske. 

Оперативне командування “Південь” підтвердило факт ракетної атаки на Одесу, очевидці повідомили про щонайменше чотири вибухи.

Як пізніше повідомив нардеп Олексій Гончаренко, внаслідок ракетного удару ввечері 9 травня в Одесі постраждали 6 людей. 

Нагадаємо, 9 травня по Одеській області був нанесений удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.

Росія атакує Одещину третій день поспіль. 7 травня ворог завдав по Одесі чергових ракетних ударів. Було влучання в будівлі, зруйнована зона відпочинку, меблева фабрика. Вибухова хвиля пошкодила 252 квартири в будинку поруч із підприємством. Також росіяни поцілили у одеський аеропорт та один із районів області. 

Під ворожим вогнем Одеса опинилася і 8 травня. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що внаслідок обстрілів постраждали три людини. Після атаки без світла перебувають шість населених пунктів.

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