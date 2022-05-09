Також тут виявили залишки тіл двох окупантів.

Правоохоронці знайшли тіла трьох розстріляних окупантами українців на виїзді з Харкова в бік с. Циркуни.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Ще у перший день війни Збройними Силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події", - розповів Болвінов.

За його словами, правоохоронці, окрім українців, виявили також залишки тіл двох російських окупантів.

"Одного з них комусь вдалося поховати, не дивлячись на обстріли", - додав Болвінов.

Нагадаємо, днями після наступу Збройних сил України в Харківській області російські окупанти втратили контроль над с. Циркуни.

Сьогодні через обстріл окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) 4 осіб отримали поранення, одна людина загинула у Циркунах.