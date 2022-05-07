На Харківщині загарбники втратили контроль над Циркунами після наступу ЗСУ, - Генштаб

Після наступу Збройних сил України в Харківській області російські окупанти втратили контроль над с. Циркуни.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине. Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - зазначили в командуванні.

Станом на 18:00 7 травня ситуація на інших напрямках така:

на Донецькому загарбники зосередили основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк. Також окупанти намагалися взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мали.

загарбники зосередили основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк. Також окупанти намагалися взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мали. на Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. А в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області загарбники намагалися вести наступальні дії за підтримки авіації, та зазнали втрат і відійшли на раніше займані позиції.

Також підрозділи Сил оборони в районі Пологів Запорізької області успішно завдали вогневого ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Відтак особовий склад ворога залишив позиції.

на Південнобузькому напрямку росіяни ведуть оборону та завдають ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі.

росіяни ведуть оборону та завдають ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. на Криворізькому напрямку наступальних дій загарбники не проводили, лише здійснювали обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

"Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні в Миколаївській області пролунали чотири вибухи. Також Росія завдала ракетного удару по Сумщині, є поранений. А на Харківщині внаслідок обстрілу окупантів загинула 28-річна жінка.

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